ДТП в «ДНР»: В Донецке и Макеевке сбили двух пешеходов

В неподконтрольных украинским властям Донецке и Макеевке (Донецкая обл.) на минувших выходных сбили двух пешеходов. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что одно из ДТП произошло в субботу, 16 ноября, в Червоногвардейском районе Макеевки. «Водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на 67-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения. Водитель авто с места происшествия скрылся», – говорится в сообщении.

Еще одно ЧП случилось в воскресенье, 17 ноября в Ворошиловском районе Донецка. «63-летний водитель автомобиля BMW-525 совершил наезд на 69-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход была травмирована», – заявили в «полиции».

Всего на минувших выходных произошло 3 ДТП, в которых пострадали 3 человека, также зарегистрировано 10 ДТП без пострадавших, в которых автотранспорт получил механические повреждения.