Представители «Л-ДНР» должны исчезнуть из истории: Пристайко о проведении выборов

Украина озвучила свои требования на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске, в числе которых ликвидация «Л-ДНР» и проведение выборов на неподконтрольном украинским властям Донбассе по украинскому законодательству. Это прокомментировал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью «РБК-Украина».

По его словам, ожидать, что представители «властей Л-ДНР» скажут, что они «все поняли, нам надо самораспускаться», по меньшей мере, наивно. «Они в своей странной искривленной реальности достигли каких-то карьерных высот, они не скажут, что они отступают и собирают вещи – мы на это и не рассчитываем. Но на фоне этого информационного шума мы движемся туда, куда мы и планировали. И все понимают, что есть цель все же провести выборы в ОРДЛО* и законно избрать новое руководство. И ясно, что с момента избрания нового руководства, старое должно исчезнуть, с этим никто не спорит», – заявил Пристайко.

«Если кто-то будет затягивать выборы, имея ввиду, что чем дольше не будет выборов, тем дольше он или она будут держаться при какой-то эфемерной власти, для этого и есть переговоры, где с той стороны сидит Россия, с этой – Украина, чтобы РФ взяла на себя ответственность и признала, что с момента законных выборов все эти представители должны исчезнуть из истории», – подчеркнул глава МИД Украины.

Дипломат убежден, что нужно не обсуждать в теории, а искать пути, как посчитать людей, которые остались на неподконтрольной Украине территории Донбасса, как обеспечить там голосование переселенцев и решать другие вопросы, связанные с выборами.

«Если с этого не начинать, то, очевидно, что эта история не состоится и выборы будут отложены. Я сам могу назвать массу проблем и причин, почему этого не сделать. Я хочу, чтобы профессионалы собрались и сказали: эта ситуация не является обычной и прописанной в процедурах, но, понимая специфику, мы уже начали нарабатывать и вот есть такие-то предложения. Мы как МИД работаем над этим, но мы не профессионалы в проведении выборов. У нас есть Центризбирком. И эти люди вместо того, чтобы в десятый раз рассказывать нам, почему это невозможно, должны сказать: мы сели, поговорили, вот это можно сделать, это – сложнее, это – нельзя. Чтобы, в конце концов, мы вышли на честные и прозрачные выборы, максимально возможные в этой ситуации. Дальше ОБСЕ говорит: выборы отвечают или не отвечают ожиданиям людей, которые проголосовали», – прокомментировал Пристайко.

«Хотелось бы, чтобы участие в них принимали все, в том числе перемещенные лица. Возможно, для них нужно применить электронное или дистанционное голосование. Как взять, чисто логистически, 2 млн людей и вернуть их? Куда вернуть, если их дома разрушены? Они точно хотят возвращаться? А те, кто уехал в Россию, Беларусь или на заработки в Европу, мы их по одному будем назад возвращать? Проще всего прикрыться инструкциями и порядками и говорить, что все это невозможно и ждать, пока оно само собой как-то решится», – отметил глава МИД Украины.

Он также подчеркнул, что от заявленных условий по выборам Украина не отступит: «Никакой "зрады" не запланировано. Легко отталкиваться от уже принятого решения: БДИПЧ ОБСЕ должны сказать, насколько выборы были прозрачные. Они свою оценку строят на определенных критериях, в которых абсолютно четко прописано, что должно быть обеспечено на выборах, в частности: ситуация с безопасностью, доступ СМИ и т.д. Очевидно, каждый из этих критериев должен быть обеспечен. Никаких других планов и подковерных договоренностей у нас нет».

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей