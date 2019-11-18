Переселенцев в Украине стало больше на несколько тысяч

В Украине по состоянию на сегодня, 18 ноября, учтены 1 млн 422 тыс. 226 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, по состоянию на 11 ноября в Украине были учтены 1 млн 419 тыс. 285 переселенцев. Таким образом, за неделю число зарегистрированных ВПЛ увеличилось на 2 тыс. 941 человек.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ: