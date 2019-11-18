Возле моста вблизи КПВВ «Станица Луганская» установили ограждение (Фото)

Возле моста вблизи контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) украинские специалисты установили ленточное ограждение. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Работники райавтодора устанавливали ленточное ограждение у моста», – говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня работники ООО «Укртрансмост» продолжили работы по окраске пролетной части моста.

Также они убирали мусор на месте проведения работ.

Фото: пресс-служба ЛугОВГА

Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. А 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост вблизи КПВВ.

Восстановление разрушенного моста в Станице Луганской планировали завершить до 15 ноября. За ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн. Также сообщалось, что восстановление разрушенной части моста вблизи КПВВ «Станица Луганская» идет по графику, задержек нет.

Также сообщалось, что председатель ЛугОВГА Сергей Гайдай заявил, что через реконструированный мост на КПВВ «Станица Луганская» сможет проезжать только коммунальный транспорт.