Возвращение Украине захваченных кораблей: Какие цели преследует Кремль

Согласившись вернуть Украине захваченные в Керченском проливе военные корабли, Российская Федерация преследует свои интересы. Такое мнение выразил политолог Олег Саакян, передает «Слово і Діло».

Эксперт напомнил, что согласно решению Международного морского Трибунала РФ должна вернуть не только моряков, но и корабли. За невыполнение решения Трибунал предусмотрел жесткие санкции против России.

По его словам, на этом этапе нельзя сказать, что в международном сообществе готовы к ужесточению санкций, но контекст может меняться. «Держать "дамоклов меч" над головой РФ не хотелось бы. Тем более наказание, предусмотренное Трибуналом, достаточно жесткое с точки зрения экономических потерь», – отметил Саакян.

Кроме того, эксперт прокомментировал предстоящую встречу в «нормандском формате». «До этого контекст был следующим: Украина сделала ряд шагов навстречу, а РФ – ни одного в ответ. Более того, продолжались обстрелы. Такой расклад невыгоден РФ. Во время встречи в нормандском формате по результатам переговоров от РФ могли бы потребовать выполнить часть своих обязательств. Сейчас РФ топчется на месте, выполняет то, что и должна, но преподносит это как жест доброй воли», – уточнил Саакян.

Как считает эксперт, возвращая Украине захваченные корабли, РФ пытается изменить пропорции весов в свою сторону, чтобы хотя бы публично выйти на «нормандский формат» в виде миротворца и с демонстрацией конструктивных шагов.

Также Саакян обратил внимание, что последней точкой в ​​этой истории должно быть закрытие уголовного производства против украинских моряков. Он не исключил, что РФ будет тянуть время, чтобы не казаться слабым игроком.

«Однако, как всегда, РФ замедлит шаг и через некоторое время закроет уголовные производства против военных», – подытожил политолог Олег Саакян.

Напомним, в рамках обмена пленными 7 сентября арестованы украинские моряки, а также другие политзаключенные, которые незаконно удерживались Кремлем за решеткой, вернулись в Украину.

Как известно, утром 17 ноября, украинские военные корабли покинули оккупированную Керчь и вышли в Черное море. 18 ноября пресс-центр командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщил, что украинские катера «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу» двигаются в направлении материковой Украины.

Ранее сообщалось, что в МИД Украины заявили, что после проверки и экспертизы станет понятно состояние и наличие оборудования и документации на украинских кораблях «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу», которые Россия вернула Украине после незаконного захвата в прошлого года.

Напомним, что на более позднем этапе Международного трибунала по морскому праву Украина сможет говорить о компенсации за захват Россией украинских кораблей и моряков возле Керченского пролива.