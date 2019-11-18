Захваченные РФ украинские корабли направляются домой, – ВМС

Украинские катера «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу» двигаются в направлении материковой Украины. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

«Сегодня, 18 ноября в акватории Черного моря начат процесс, по возвращению украинских катеров "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу". Сейчас украинские буксиры "Титан", "Гайдамаки" и поисково-спасательное судно "Сапфир" вместе с катерами и буксиром начали движение в направлении материковой Украины», – говорится в сообщении.

Напомним, глава правления Центра стратегических исследований (ЦСИ) Павел Жовниренко Россия именно сейчас возвращает захваченные ею год назад в Керченском проливе украинские корабли под встречу в «нормандском формате». При этом согласно решению Международного трибунала ООН по морскому праву от 25 мая, должна была вернуть их раньше.

Ранее сообщалось, что Россия готова вернуть украинской стороне захваченные малые бронированные артиллерийские катера ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу».