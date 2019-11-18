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Трагедия: Житель Константиновки погиб от взрыва гранаты

18.11.19 17:05
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Константиновке (Донецкая обл.) полиция расследует обстоятельства взрыва гранаты, в результате которого погиб мужчина. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«Житель Константиновки получил смертельные повреждения в результате взрыва гранаты Ф-1», – сказано в сообщении.

Уточняется, что трагедия произошла в субботу около 18:00 вблизи частного дома. Свидетели услышали на улице взрыв и сообщили об этом в полицию.

На месте происшествия правоохранители предварительно выяснили, что 61-летний мужчина по личным причинам решил покончить с собой. Во время осмотра места трагедии никаких записок обнаружено не было.

«Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство"», – отметили в полиции.

Правоохранители ведут расследование.

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