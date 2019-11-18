В колонию на Донетчине пытались передать наркотики

На Донетчине в исправительное учреждение пытались передать наркотики. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что правоохранители Селидово изъяли свертки с наркотическим веществом растительного происхождения у 36-летнего мужчины, которого заметили у ограды исправительной колонии в пгт Острое сотрудники данного учреждения.

«Для выяснения всех обстоятельств, работники СПК-82 вызвали следственно-оперативную группу Селидовского отделения полиции. Правоохранители установили, что нарушителем является 36-летний житель Великой Новоселки, который уже привлекался к уголовной ответственности. Мужчина пояснил, что в свертках находится наркотическое вещество. Изъятые наркотики направлены на экспертизу», – рассказали в полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по предварительной правовой квалификации ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.