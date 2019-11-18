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В «ЛНР» грузовик насмерть сбил пенсионера на мопеде

18.11.19 15:11
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Лутугинском районе Луганщины грузовик насмерть сбил пожилого мужчину на мопеде. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Отмечается, что смертельное ДТП произошло в субботу, 16 ноября.

«На 572 км трассы М-04 в районе пос. Белое гражданин 1990 года рождения, управляя грузовым автомобилем Volvo, выезжая на главную дорогу и не предоставив преимущество мопеду Alpha под управлением гражданина 1946 года рождения, совершил наезд на него», – говорится в сообщении.

«В результате ДТП водитель мопеда с многочисленными повреждениями госпитализирован в ЛРКБ, где скончался. Транспортные средства изъяты и помещены на площадку временного задержания автотранспорта», – заявили в «полиции».

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