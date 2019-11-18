Не для селфи с Путиным: Глава МИД о подходе к Нормандскому формату

Санкции в отношении России остаются рычагом давления в переговорах по Донбассу, в частности, на площадке в Нормандском формате, но это не панацея. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью «РБК-Украина».

«Мы не настолько наивны, чтобы думать, что Путин завтра посчитает бюджет, что санкции отъедают столько-то денег, и одним решением, одним декретом закрывается "проект "Новороссия", или как они его там называют. Мы считаем, что санкции важны как элемент принуждения России к диалогу. Я так говорю западным партнерам: наша задача не сделать России максимально больно, а обеспечить максимальный комфорт для Украины», – заявил Пристайко.

«Санкции нам нужны, пока Россия не выполнит все, что обещала. И нормандская встреча для нас также не является самоцелью, как кто-то говорит, например, о "селфи с Путиным". У нас немного другие задачи», – пояснил глава МИД Украины.

Дипломат прокомментировал и другие сценарии урегулирования конфликта на Донбассе: «Есть и такой подход: давайте сделаем Украину максимально развитой, люди нас полюбят и перейдут на нашу сторону. Но мы видим пример Северной и Южной Кореи, где так не состоялось. Другие люди говорят, что надо действовать как Германия: дождаться момента, стать сильнее и тогда провести выборы, и все будет хорошо. Германия не просто дождалась какого-то определенного момента. На их счастье развалился Советский Союз. Это могло случиться, а могло не случиться».

«Мы не можем планировать свою деятельность на основе того, что сейчас развалится Россия. Мы ставим перед собой более прагматичные цели. Мы хотим достичь мира намного раньше. Это вообще проблемы России, как она будет действовать, когда развалится. Нам бы не хотелось, чтобы это случилось возле наших границ, чтобы такая большая страна разбежалась в разные стороны, создавая нам еще больше проблем. Но наш интерес – первый, а что будет происходить в самой России – это уже потом», – добавил Пристайко.

Глава МИД Украины также заявил, что законопроект об особом статусе Донбасса должен быть согласован с представителями «Л-ДНР» в ходе переговоров в Трехсторонней контактной группы в Минске, а до проведения встречи в Нормандском формате альтернативы Минским соглашениям не готовятся.

Напомним, ранее о том, что переговоры в Нормандском формате состоятся 9 декабря в Париже сообщила администрация президента Франции и подтвердили в Кремле.