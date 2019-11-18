На Луганщине мужчина совершил убийство и спрятал труп в лесополосе

На Луганщине за умышленное убийство мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным ведомства, приговор 54-летнему жителю с. Герасимовка Станично-Луганского района Луганщины вынес Беловодский районный суд.

«Обвиняемый в мае 2017 года во время драки на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений со своим односельчанином нанес последнему многочисленные ножевые ранения в область грудной клетки и живота. Пострадавший скончался на месте от значительной кровопотери и телесных повреждений, несовместимых с жизнью. Оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения», – говорится в сообщении.

«Чтобы скрыть следы совершенного им преступления, убийца самостоятельно отвез труп местного жителя в лесополосу и оставил в овраге, прикрыв травой. Правоохранители раскрыли убийство по "горячим следам": установили и задержали указанное лицо. Суд учел собранные следствием доказательства и поддержал позицию прокуратуры Луганской области. По результатам судебного рассмотрения обвиняемый признан виновным в совершении преступления и приговорен к 12 годам лишения свободы», – сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что приговор пока что не вступил в законную силу, поскольку идет 30-дневный срок на его апелляционное обжалование.