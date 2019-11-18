На Донетчине за неделю произошло 85 пожаров (Инфографика)

На Донетчине на прошлой неделе произошло 85 пожаров. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«На прошлой неделе произошло 85 пожаров (с начала 2019 года было ликвидировано 3 829 пожаров), 2 человека погибли на пожарах (с начала 2019 года – 104 погибших на пожарах)», – проинформировали в ГСЧС.

Кроме того, пиротехническими расчетами ГУ ГСЧС в Донецкой области за прошлую неделю было изъято и уничтожено 227 единиц боеприпасов, а также обследовано 31,8 га территорий.

В пресс-службе также отметили, что на каждом из расположенных на территории области контрольных пунктов въезда-выезда в круглосуточном режиме функционируют пункты оказания помощи.

«В них дежурят представители Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области, которые не только оказывают необходимую помощь гражданам, но и проводят с ними информационно-разъяснительную работу по вопросам безопасности жизнедеятельности. В течение недели в пункты оказания помощи обратились 788 граждан, в том числе 19 детей и 85 человек пожилого возраста. От Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области для обеспечения функционирования пунктов оказания помощи населению привлекается 16 человек личного состава», – сообщили в ГСЧС.