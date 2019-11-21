Цены в «ДНР»: Житель Донецка показал товары в ТЦ «Караван» (Фото)

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка показал, что продается в торговом центре «Караван», расположенном в Буденновском районе города, и почем. Свои закупки он обнародовал в соцсети 18 ноября.

Дончанин прошелся по торговым рядам, закупая продукты.

Расценки на некоторые товары следующие:

вермишель – 20-45 руб. (7,6-17 грн по курсу местного банка на 21.11.2019);

консервы сардин – 72 руб. (27 грн);

шпроты – 112 руб. (42 грн);

сметана – 43-76 руб. (16-29 грн);

молоко, ряженка – 72-76 руб. (27-29 грн).

Фото: скриншот видео YouTube

Отдельно он остановился возле стойки с ассортиментом пива. Здесь стоимость бутылки пива емкостью 0,5 л варьируется от 22 до 137 руб. (8,3-52 грн).

Фото: скриншот видео YouTube

Вернувшись домой, житель Донецка показал, что купил в торговом центре.

Фото: скриншот видео YouTube

Его общий чек составил 5223 руб. (1978 грн), из них только стоимость свинины составила 1196 руб. (453 грн), еще в 254 руб. (96 грн) обошелся фарш.

Фото: скриншот видео YouTube

Разбирая покупки, дончанин перечислил стоимость некоторых товаров:

свинина за 1 кг – 206 руб. (78 грн);

кетчуп за 2 шт. – 60 руб. (22,7 грн);

выпечка – 55 руб. (21 грн);

творог за 1 кг – 135 руб. (51 грн);

сосиски за упаковку – 170 руб. (64 грн);

масло сливочное за 400 г – 180 руб. (68 грн);

шейк – 58 руб. (22 грн);

кукурузные палочки 300 г – 52 руб. (19,7 грн).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube