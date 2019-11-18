Россия проводит политизацию и милитаризацию среди детей на неподконтрольном Донбассе, – Денисова

Россия проводит масштабную информационную пропаганду на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса, а также политизацию и милитаризацию среди детей. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на встрече в Стамбуле с главным омбудсменом Республики Турция Шерефом Малкочем. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Проинформировала господина Шерефа Малкоча относительно проблем, которые есть на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Речь шла о масштабной информационной пропаганде, которую проводит РФ на этих территориях, о политизации и милитаризации среди детей, проживающих на тех территориях и о систематических нарушениях социальных и экономических прав человека», – рассказала Денисова.

По ее словам, Шереф Малкоч засвидетельствовал свою поддержку и пообещал усилить сотрудничество и помощь в борьбе за возвращение украинских территорий. «Надеюсь, что совместными усилиями нам удастся достичь поставленных целей и привлечь внимание международного сообщества к таким важным вопросам», – резюмировала Людмила Денисова.

Напомним, незаконные вооруженные формирования (НВФ) «ЛНР» и «ДНР» при финансовой поддержке России проводят тотальную политизацию молодежи на неподконтрольных украинскому правительству территориях Донбасса, для их вовлечения в идеи «русского мира». На реализацию таких проектов тратятся миллионы долларов. Это тесно сопряжено с процессами милитаризации детей.