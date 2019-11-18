Возвращение Россией украинских кораблей: Украина проведет экспертизу относительно их состояния

После проверки и экспертизы станет понятно состояние и наличие оборудования и документации на украинских кораблях «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу», которые Россия вернула Украине после незаконного захвата в прошлого года. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины относительно возвращения Россией трех украинских военно-морских кораблей, сообщает пресс-служба МИД.

«Согласно Приказу Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года Россия должна была безотлагательно передать под контроль Украины упомянутые судна. Россиянам понадобилось почти полгода для такого возвращения. После тщательной проверки и экспертизы станет ясно, в каком состоянии возвращены украинские корабли, было ли у них изъято оборудование и документация», – говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, прошло 358 дней с момента незаконного захвата и задержания Россией трех украинских военных кораблей в акватории Черного моря.

В то же время, несмотря на возвращение моряков и судов, спор продолжается, сформирован арбитражный суд, и уже 21-22 ноября в Гааге состоятся первые процессуальные слушания, на которых будут определены дальнейшие процедурные вопросы рассмотрения дела.

«Украинская сторона прилагает усилия с целью установления арбитражным судом нарушения Россией Конвенции ООН по морскому праву при задержании и содержании "Никополя", "Бердянска" и "Яны Капу" и 24 членов их экипажей», – сказано в сообщении.

Уточняется, что иммунитеты военных судов являются основополагающим принципом международного обычного и морского права. Никто не имеет права их нарушать, а в случае нарушения виновные должны понести полную ответственность.

Напомним, глава правления Центра стратегических исследований (ЦСИ) Павел Жовниренко Россия именно сейчас возвращает захваченные ею год назад в Керченском проливе украинские корабли под встречу в «нормандском формате». При этом согласно решению Международного трибунала ООН по морскому праву от 25 мая, должна была вернуть их раньше.

Ранее сообщалось, что Россия готова вернуть украинской стороне захваченные малые бронированные артиллерийские катера ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу».