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«Рогатые нарушители»: Коровы из России пересекли границу на Луганщине

18.11.19 18:43
Фото: пресс-служба восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины
Фото: пресс-служба восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины

В районе населенного пункта Полтавское (Троицкий р-н, Луганская обл.) пограничники обнаружили вблизи границы 12 голов крупного рогатого скота. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщает пресс-служба восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины на своей странице в Facebook.

Событие произошло вчера, 17 ноября. «Даже российские коровы в поисках лучшей жизни и корма мигрируют в Украину, при этом нарушая государственную границу. Пограничники Луганского отряда, выполняя задачи по охране государственной границы, обнаружили рогатых нарушителей границы. При осмотре "рогатых нарушителей" правоохранители обнаружили ушные знаки с нанесением идентификационного номера, который проставляется компетентными органами Российской Федерации. Каких-либо "хозяев" возле стада не находилось», – говорится в сообщении.

Отмечается, что принимаются меры по возвращению животных на их «Родину».

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