Донбасс и Нормандский формат: Эксперт назвал ряд плюсов и опасные минусы

Есть опасность, что Москва даже после согласия на встречу в Нормандском формате (Украина, Россия, Германия, Франция), который не собирался более трех лет, может потом дать задний ход. Такое мнение «Донецким новостям» высказал сопредседатель Общественной инициативы «Права Справа», историк, юрист Дмитрий Снегирев.

Он констатировал, что Кремль касательно встречи «нормандской четверки» оставил за собой право последнего – решающего голоса. «Мы можем вспомнить предыдущие заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о том, встреча должна состояться в конце сентября. Или заверения канцлера Германии Ангелы Меркель о возможности встречи в октябре. Из Киева также звучали разные даты практически всю осень. Но, как показывает практика, Москва оставляла за собой возможность блокировании встречи, выдвигая неприемлемые для Украины условия ее проведения», – пояснил эксперт.

Снегирев напомнил, что на днях от Путина прозвучал очередной «привет». Так, президент РФ заявил о необходимости принятия закона об особом статусе Донбасса – с внесением его в Конституцию Украины и согласованием с «властями» «Л-ДНР». Плюс – разведение сил и средств вдоль всей линии разграничения.

«Ранее данных условий не было. Озвучивалось разведение в "пилотных точках" (что уже сделано – в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского), а также подписание "формулы Штайнмайера". Соответственно, возникает вполне резонный вопрос о возможности проведения встречи. Хотел бы напомнить, что срок действия закона об особом статусе истекает 31 декабря 2019 года. В связи с этим и прозвучало заявление Путина о том, что если в Конституцию Украины не будет имплементирован закон об особом статусе, то и разговаривать в Нормандском формате не о чем», – отмечает эксперт.

Снегирев подчеркивает, что на фоне таких заявлений Путина вызывают опасения заявления спикера украинского парламента Дмитрия Разумкова о возможности принятия закона об особом статусе Донбасса в новой редакции – до конца года. Правда, глава Верховной Рады уточнил, что это может случиться лишь после позитивного исхода встречи в Нормандском формате.

По мнению Снегирева, если встреча состоится, она будет иметь ряд плюсов:

Первый – Украина уже демонстрирует свою договороспособность, в отличие от российской стороны, «которая под надуманными предлогами старается избежать встречи в Нормандском формате».

Второй – есть возможность изменения модальности переговоров и фактического ухода Минского формата. «В связи с этим выглядят логичным заявления президента Зеленского и главы МИД Пристайко о неработающем "Минске" и возможности Украины выхода из него. Это однозначно – повышение субъектности украинского государства и демонстрация политическим партнерам наличия альтернативного плана для урегулирования ситуации на востоке Украины», – говорит политолог.

Третий – сама возможность прямых переговоров Зеленского с Путиным. «Урегулирование аналогичных конфликтов на постсоветском пространстве (Приднестровский, а также связанные с Грузией) показывает, что несмотря на изменение и расширение форматов и участников переговорного процесса достижение договоренностей возможно лишь в случае непосредственного контакта со страной-агрессором (в нашем случае – РФ)», – поясняет эксперт.

Четвертый – снятие напряженности внутри украинского общества в моментах т.н. «зрады» национальных интересов. «В случае негативной реакции РФ на предложения украинской стороны наша власть сможет апеллировать и к союзникам, и к украинскому обществу, поясняя, почему мы не можем вернуть мир на Донбасс. И почему не может быть далее речи ни о "формуле Штайнмайре", ни о законе об особом статусе», – продолжил Снегирев.

Среди минусов Снегирев называет опасность того, что Украина может пойти на условия России, подписав по итогам «нормандской встречи» некое рамочное соглашение с учетом:

принятия закона об особом статусе Донбасса и амнистии с учитыванием мнения «Л-ДНР»;

проведения выборов на временно неподконтрольных территориях до вывода оттуда российских войск и до передачи границы под контроль украинской стороне.

«Это фактически будет актом капитуляции, открывая путь к конфедерализации Украины», – резюмировал эксперт.