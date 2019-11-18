В «Народном фронте» прокомментировали объявление подозрения Ляшко

«Народный фронт» расценивает объявление подозрения лидеру «Радикальной партии» Олегу Ляшко как попытку показательного политического преследования. Об этом говорится в заявлении, опубликованном сегодня, 18 ноября, на сайте «Народного фронта».

«Партия "Народный фронт" расценивает объявление подозрения лидеру "Радикальной партии" Олегу Ляшко по делу, предусматривающему меру наказания от 4-х до 7-ми лет, как попытку показательного политического преследования», – сказано в заявлении.

В политсиле напомнили, что Ляшко выступил против импорта российской электроэнергии, «который ведет к разрушению энергетической независимости Украины и захвате ее Россией».

«Мы уверены, толкотня Ляшко с представителем власти, который сознательно пролоббировал импорт электроэнергии из России, сегодня используется как банальный повод для демонстративной расправы за политическую позицию. Фракция "Народного фронта" во время работы в парламенте предыдущего созыва и лидер нашей политической силы Арсений Яценюк на посту премьер-министра Украины в 2014-2016 годах инициировали и принимали комплекс решений для освобождения нашего государства из энергетических удавок страны-агрессора. Именно поэтому мы возмущены действиями представителей нынешней власти, которые возвращают это ярмо в ущерб национальным интересам Украины. Актив "Народного фронта" заявляет о своей поддержке позиции Олега Ляшко, о готовности взять его на поруки и внести необходимую сумму залога», – заявили в «Народном фронте».