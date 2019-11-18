За инцидент у Керченского пролива Украина может потребовать компенсацию у РФ, – МИД

На более позднем этапе Международного трибунала по морскому праву Украина сможет говорить о компенсации за захват Россией украинских кораблей и моряков возле Керченского пролива. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко в эфире «Радио Свобода» .

«Это даст нам возможность на более позднем этапе говорить об уплате со стороны Российской Федерации компенсации за причиненный ущерб. Впереди у нас очень тщательная экспертиза проверки этих судов. Сначала надо их увидеть, в каком они виде, не была ли с них изъята техника, оборудование, документация. То есть много элементов, которые затем могут представлять вещественные доказательства. И только на основании того, каким будет решение арбитражного трибунала, можем говорить о каких-то суммах», – сказала Зеленко.

Ранее сообщалось, что в МИД Украины сообщили, что после проверки и экспертизы станет понятно состояние и наличие оборудования и документации на украинских кораблях «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу», которые Россия вернула Украине после незаконного захвата в прошлого года.