Подсчитано, сколько людей могут заболеть гриппом в этом сезоне

В течение сезона 2019/2020 гриппом и ОРВИ переболеет от 4,8 млн 6,7 млн человек, согласно последним данным Центра Общественного здоровья, сообщает сегодня, 18 ноября, пресс-служба ведомства в Facebook.

В сообщении отмечается, что важно помнить, что грипп – это высокозаразное вирусное заболевание с возможностью тяжелых осложнений и риском смерти.

Грипп имеет симптомы, подобные признаков ОРВИ, но гораздо опаснее.

Симптомы гриппа:

внезапное начало болезни;

головная боль

ломота в мышцах и суставах;

боль в горле

повышение температуры тела до 38 ° С и более;

кашель;

в отдельных случаях – рвота и понос.

Как можно заразиться вирусом гриппа:

передается воздушно-капельным путем (вирусные частицы переносятся воздухом от больного человека к здоровому во время разговора, кашля, чихания);

вследствие тесного контакта (пребывания на расстоянии около 2 м). При первых симптомах обязательно обращайтесь к семейному врачу. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья.

«Напоминаем, что лучшая профилактика гриппа – это ежегодная вакцинация. Вакцина защищает от всех актуальных штаммов гриппа, является безопасной и эффективной. Лучшее время для прививки – накануне гриппозного сезона. Если такой возможности не было, то вакцинироваться можно и на протяжении всего сезона. Вопреки распространенному мифу, это не ослабляет, а усиливает способность организма противостоять гриппу. Напоминаем о важности коллективного иммунитета! Особенно важной вакцинация является для представителей групп риска, поскольку она значительно увеличивает шансы этих людей предотвратить смертельным последствиям болезни», – говорится в сообщении.