В «ДНР»: Более 150 пожаров произошли за неделю

Пожары в «ДНР» за неделю унесли жизнь одного человека, еще двое пострадали. Об этом сегодня, 18 ноября, со ссылкой на «МЧС ДНР» пишут местные интернет-ресурсы.

«За прошедшую неделю в результате пожара погиб один человек и двое человек пострадали», – говорится в сообщении.

Всего за указанный период было ликвидирован 151 пожар.

Также в сообщении говорится о том, что саперами «ДНР» было совершено 56 выездов, в ходе которых выявлено и обезврежено 126 взрывоопасных предметов. Обследовано более 16 га территории и 100 км автодорог.