RU
Все новости

В «ДНР»: Более 150 пожаров произошли за неделю

18.11.19 16:57

Пожары в «ДНР» за неделю унесли жизнь одного человека, еще двое пострадали. Об этом сегодня, 18 ноября, со ссылкой на «МЧС ДНР» пишут местные интернет-ресурсы.

«За прошедшую неделю в результате пожара погиб один человек и двое человек пострадали», – говорится в сообщении.

Всего за указанный период было ликвидирован 151 пожар.

Также в сообщении говорится о том, что саперами «ДНР» было совершено 56 выездов, в ходе которых выявлено и обезврежено 126 взрывоопасных предметов. Обследовано более 16 га территории и 100 км автодорог.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2019 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк