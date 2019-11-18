В «Л-ДНР» передовые «подразделения» НВФ усиливают российскими военными

На неподконтрольной украинским властям территории Донецкой и Луганской областей «командование» усиливает передовые «подразделения» незаконных вооруженных формирований (НВФ), в том числе, за счет российских военных. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование Вооруженных сил Российской Федерации усиливает передовые подразделения соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса ВС РФ, в т. ч. за счет российских кадровых военнослужащих и наемников, которые призываются повторно во избежание уголовной ответственности за преступления, совершенные после увольнения со службы», – отметил Праута.

При этом, по данным ГУР, с этими наемниками перед направлением на передовую проводятся инструктажи с вручением разработанных российскими пропагандистами специальных памяток о порядке, в случае необходимости, общения с представителями Миссии ОБСЕ и международных СМИ.

В то же время, через неконтролируемые Украиной участки границы продолжается поставка оружия, боеприпасов и горюче-смазочных материалов на временно неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей.