9-этажный дом для СБУ в центре Мариуполя: Представлен проект (Фото)

В Мариуполе приступают к начальным этапам строительства многоквартирного жилого дома, заказчиком работ которого является Главное управление Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Так, 9-этажное здание будет располагаться по проспекту Мира, 119-а. «В 2006 году данный участок земли был выделен под строительство. В силу отсутствия финансирования и ряда других причин к реализации проекта подошли к концу 2017 года. В этом году планируют приступить к начальным этапам строительства девятиэтажного двухподъездного дома на 90 квартир», – говорится в сообщении.

По итогам тендера – основным подрядчиком работ является харьковская компания. Подрядчик рассчитывает построить этот дом за 8-10 месяцев. Для этого строители привлекут свою спецтехнику и необходимые мощности.

Как отметил председатель Центральной районной администрации Владимир Петров, проектом максимально учтены все моменты. В их числе, отсутствие транзитного движения через дворы и восстановление элементов нарушенного благоустройства, которое может возникнуть в ходе строительного процесса.

Фото: пресс-служба Мариупольского городского совета

Накануне с жителями близлежащих домов провели ознакомительную встречу, на которой рассказали о ходе реализации проекта. На встречу пришли представители СБУ, генерального подрядчика, районной администрации, коммунальных предприятий и профильных подразделений горсовета.