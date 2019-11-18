В Украине каждый пятый ребенок пострадал от сексуального насилия, – детский омбудсмен

В Украине каждый пятый ребенок пострадал от сексуального насилия. При этом дети не знают, куда обращаться за помощью, часто они молчат о преступлении, и насилие продолжается. Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба в ходе брифинга, который состоялся в Офисе президента по случаю Европейского дня защиты детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия, сегодня, 18 ноября, передает пресс-служба главы государства.

«В современном мире одной из опасностей является также сексуальное насилие онлайн. Недавно вместе с Международным союзом электросвязи мы провели исследование, в котором участвовали более 5 тыс. детей и более 5,5 тыс. родителей. По его результатам 30% опрошенных детей соглашались встретиться с человеком, с которым они познакомились онлайн. 85% родителей отмечают, что не знают, куда обращаться в случае проблемы онлайн. Сейчас мы работаем над национальной стратегией онлайн-безопасности детей», – сообщил Кулеба.

Уполномоченный по правам ребенка подчеркнул важность откровенных разговоров с детьми, в частности о рисках общения в интернете, и выстраивания доверительных отношений. Также он обратил внимание на проблему процедуры опроса жертв насилия. По его словам, из-за неправильного общения правоохранителей с жертвами и родителями, отсутствия специальной подготовки судей в работе с такими детьми пострадавшие повторно травмируются.

Как сообщила начальник ювенальной превенции Национальной полиции Лариса Зуб, с начала 2019 года 324 ребенка стали жертвами сексуального насилия. Она подчеркнула важность создания в полиции отдельного подразделения по расследованию таких преступлений. При этом акцентировала внимание на сложностях фиксации такого типа правонарушений из-за нежелания взрослых всерьез воспринимать заявления детей. «Часто взрослые говорят, что ребенок что-то придумывает, или просто отказываются воспринимать такую реальность. Ведь насильником может оказаться близкий родственник ребенка. Дефицит психологов очень усложняет процесс расследования», – сказала Зуб.

В то же время координатор программ по защите детей от насилия офиса уполномоченного по правам ребенка Анастасия Дьякова отметила, что в ходе общения в интернете ребенок чувствует себя в безопасности, и возникает так называемая иллюзия спальни. Из-за этого дети могут вести себя так, как не решились бы в реальной жизни. «Поэтому дети могут отправлять интимные материалы незнакомцам. Затем начинается шантаж, есть случаи, когда такие действия завершались изнасилованием ребенка», – рассказала она.