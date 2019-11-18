Импорт электроэнергии из РФ по поправке Геруса откладывает евроинтеграцию Украины, – эксперт

Импорт электроэнергии из России ставит под угрозу процесс синхронизации украинской энергосистемы с европейской и нарушает обязательства Украины по ассоциации с Евросоюзом. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, передает «Главком».

«Мы видим, что принятие закона, который открывает импорт электрической энергии, отодвигает Украину от евроинтеграции, нарушает закон об ассоциации. Потому что это не только противоречит рыночной модели, которую Украина взяла обязательства внедрить на рынке электрической энергии, а также противоречит целям Украины по синхронизации украинской системы электрической энергии с ЕNTSO-E, с операторами электрических систем Европейского Союза», – сказал Омельченко.

По его мнению, растущий импорт российской электроэнергии негативно скажется на работе украинской энергосистемы, а невыполнение нами обязательств по ее подготовке к синхронизации с европейской подорвет доверие к Украине со стороны международных партнеров. «Безусловно, последствия могут быть самыми негативными для украинской энергетической системы, для доверия к Украине как надежному партнеру», – отметил Омельченко.

Напомним, с 1 октября благодаря «поправке Геруса» началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. В начале ноября импорт увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза – до 12 млн кВт-ч/сутки.