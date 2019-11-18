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«Ощадбанк» на линии разграничения Донбасса: Куда приедут мобильные отделения (График)

18.11.19 19:16
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой и Луганской областях с 19 по 22 ноября вдоль линии разграничения будут работать мобильные подразделения «Ощадбанка». Об этом сегодня, 18 ноября, сообщает общественная организация «Донбасс-SOS» на своей странице в Facebook.

Так, в Донецкой области мобильное отделение «Ощадбанка» будет работать:

  • Бахмут (до переименования – Артемовск), ул. Мира, 50 – 19 ноября;
  • село Николаевка, Волновахский р-н – 20, 21, 22 октября.

Режим работы отделений банка – с 9:30 до 15:00.

В Луганской области мобильное отделение «Ощадбанка» будет работать:

  • Трехизбенка, Трехизбенский сельский совет, Новоайдарский район – 19 ноября;
  • Светличное, Нижненский поселковый совет, Попаснянский район – 20 ноября;
  • Нижнее, Нижненский поселковый совет, Попаснянский район – 21 ноября;
  • Золотое, Золотовский городской совет, Попаснянский район – 22 ноября.

Подразделения банка будут работать с 9:00 до 15:00, перерыв – с 12:00 до 13:00.

По информации правозащитников, в мобильных отделениях предоставляется широкий спектр банковских услуг, в частности по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS-терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и др.

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