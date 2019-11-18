Переселенка основала в Краматорске центр гармоничного развития детей

В Краматорске переселенка Анастасия из временно неподконтрольной украинской власти Горловки основала центр гармоничного развития детей. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщает пресс-служба представительства Датского Совета по делам беженцев (ДСБ) в Украине на своей странице в Facebook.

Анастасия по профессии учитель. Из Горловки переехала в 2017 году, тогда и открыла центр. В декабре 2018 года она получила грант на строительство специализированного зала, где одновременно дети могут изучать иностранные языки и физическую активность. «В этом пространстве ребята свободно качаются в гамаках и "подлетают" к потолку, и, в то же время, разговаривают на английском и немецком со своими преподавателями. Такая инновационная идея зародилась у Анастасии, поскольку она считает, что изучение иностранного языка невозможно разделить с языком тела», – говорится в сообщении.

Анастасия уверена, что для гармоничного развития ребенка, дети нуждаются не только в интеллектуальном образовании, но также и физическом. «Языки мы преподаем без перевода, так что язык передается только через эмоции или проживая определенные ситуации. Все, что мы делаем для наших учеников, это без соревнований, без домашних заданий, без конкуренций и без поощрений. Наша главная задача – чтобы дети были здоровыми, и чтобы им нравилось изучение новых вещей», – рассказала Анастасия.

Фото: пресс-служба Датского Совета по делам беженцев

Как отмечают в организации, сегодня спрос на обучение в центре превышает возможности к зачислению новых учеников. Сейчас все занятия проходят только по вечерам, но Анастасия мечтает открыть полноценную школу для детей на целый день.