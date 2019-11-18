В Краматорске владельца дорожно-ремонтной фирмы подозревают в финансировании «ДНР»

Служба безопасности Украины подозревает владельца дорожно-ремонтной фирмы из Краматорска в том, что он несколько лет финансировал «ДНР». Об этом сегодня, 18 ноября, сообщает пресс-центр СБУ.

«Сотрудники Управления СБ Украины в Николаевской области совместно со следователями органов госбезопасности установили, что в 2014 году местный житель зарегистрировал в Краматорске фирму. Одновременно он открыл филиалы компании в Макеевке, Горловке и Енакиево», – говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, используя реквизиты банковских учреждений, действующих на неподконтрольной украинским властям территории, вопреки отечественному законодательству, мужчина систематически перечислял средства, полученные от деятельности представительств, в «налоговые» органы «ДНР».

Установлено, что в течение 2015-2018 годов в псевдореспублику было уплачено налогов почти на 2 млн грн в пересчете на национальную валюту.

Уточняется, что во время обысков, проведенных в офисе строительной компании в Краматорске, правоохранители изъяли документы, подтверждающие регулярные отчисления в так называемые «налоговые органы ДНР».

«В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия для установления других лиц, причастных к финансированию терроризма», – отмечается в сообщении.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет и с конфискацией имущества.