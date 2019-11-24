Вторая жизнь старой мебели: Семья переселенцев из Луганска с нуля создала бизнес на новом месте

Семья переселенцев Юрий и Ольга Сидор из временно неподконтрольного украинской власти Луганска последние пять лет живут в Хмельницком. Из-за вооруженного конфликта на Донбассе они потеряли почти все: квартиру, бизнес, деньги, друзей.

«Мы в шлепках, шортах, майках, без никаких вещей просто выехали из города. Увидели сгоревшие перевернутые "Жигули", доехали до первого блокпоста "ополченцев" и сказали им, что едем в Станицу Луганскую, тогда она была еще оккупирована, к теще в гости. Была дорога из песка, по которой мы и еще несколько человек толкали машины. Мы это назвали караван смерти. Когда увидели первый украинский блокпост, моя жена заплакала. Это было 14 июля и мы надеялись, что ко Дню независимости Украины или еще чему-то Луганск будет освобожден», – вспоминает Юрий.

Надежды на скорое завершение войны не оправдались и семья оказалась в Хмельницком. «Когда меня здесь спрашивают: "Кто у вас здесь был и к кому вы ехали?", я всем говорю, что я сюда ехал потому, что у меня здесь никого не было. Я ехал подальше от людей, которые могут в любой момент предать», – поделился Юрий.

Переселенцы отмечают, что сохранили самое ценное – семью, достоинство и профессию. Собственно благодаря этому им удалось возродиться заново. После переезда они сразу взялись за дело. Подали грантовую заявку, выиграли профессиональную швейную машинку. Сейчас зарабатывают тем, что дают второй шанс на жизнь старой мебели.

Теперь семейный тандем переселенцев обновляет хмельницкие старые диваны: Юрий кроит, а Ольга шьет. «Мы делаем это на дому, поскольку на данный момент это и для нас, и для людей удобно. И для всех востребовано», – рассказал Юрий.

По их словам, заказов хватает. Берутся почти за все. «Очень много людей мы знаем и очень много уже перешили. От стульчиков до самодельных диванов. Люди сами делают диваны из поддонов и мы их тоже перешиваем», – делится Ольга.

В домашней мастерской трудится даже 13-летний сын супругов Алексей. «Приносят мебель. Сначала нужно кусочками выкроить и потом уже шить. Я обдираю все старое, а родители все дальше делают», – говорит он.

Таким образом Сидоры работают уже более трех лет.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «TV7plus»