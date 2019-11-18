Субсидии и льготы на «коммуналку»: Куда обращаться в Мариуполе, если выплаты не начислили

В Мариуполе по техническим причинам могут быть случаи неначисления выплат за октябрь 2019 года отдельным получателям льгот на жилищно-коммунальные услуги. Жителям пояснили, куда необходимо обращаться в этом случае. Сумма льгот будет начислена в следующем месяце. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщает пресс-служба мариупольского городского совета.

«Коммунальное предприятие "Мариупольтеплосеть" сообщает, что согласно информации Министерства социальной политики Украины, начиная с ноября 2019 года украинцы будут получать квитанции за коммунальные услуги с полным размером платежа – без учета льгот и субсидий. Это связано с новым механизмом начисления льгот на ЖКУ, который вступил в силу с 1 октября 2019 года», – говорится в сообщении.

В горсовете напомнили, что отныне льгота предоставляется в денежной форме органами социальной защиты населения. Рассчитанные суммы льгот будут перечисляться АО «Ощадбанк» для дальнейшего проведения им расчетов с поставщиками услуг за каждого конкретного льготника по безналичной форме.

Льготникам, которые подали заявление в орган социальной защиты населения на получение льготы наличными, выплата будет осуществляться в наличной форме указанным в заявлении способом (банк или почта).

В случае получения наличных льготник должен уплатить за потребленные услуги полностью. Другие льготники платят, как и раньше, часть платежа, а сумму льготы за них перечислит поставщику услуг АО «Ощадбанк» (при наличии данных о номере мобильного телефона льготник получит информационное сообщение от банка о проведенных платежах).

«Учитывая, что соответствующий механизм вводится впервые, из-за неточностей в данных по техническим причинам могут быть случаи не начисления отдельным лицам суммы льготы за октябрь 2019 года», – отмечается в сообщении.

В таком случае необходимо обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства для уточнения информации. Сумма льготы в этом случае за октябрь будет доначислена в следующем месяце.