Вымогали 50 тыс. грн: В Краматорске двух полицейских поймали на взятке

В Краматорске задержали двух полицейских, которые за взятку предлагали мужчине избежать ответственности за хранение наркотиков. Вымогали в общей сложности 50 тыс. грн. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«При процессуальном руководстве прокуратуры Донецкой области следователями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Краматорске, при оперативном сопровождении ГВБКОЗ ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, на вымогательстве и получении неправомерной выгоды разоблачены следователь и оперуполномоченный криминальной полиции Краматорского отделения полиции Главного управления Национальной полиции в Донецкой области», – говорится в сообщении.

По данным следствия, 12 ноября двое полицейских вымогали у местного жителя взятку на общую сумму 50 тыс. грн за непривлечение его к уголовной ответственности за незаконное изготовление и хранение наркотиков (ст. 309 УК Украины).

Как отмечается, 16 ноября 2019 года, после перевода на карту одного из злоумышленников второй части взятки в размере 20 тыс. грн, задержан следователь, а 18 ноября – оперуполномоченный криминальной полиции.

В ходе обысков по месту жительства и в автомобилях, задержанных обнаружены и изъяты банковская карточка и мобильные телефоны.

В настоящее время следователю сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды) УК Украины.

Сейчас готовится сообщение о подозрении другому соучастнику преступления и решается вопрос об избрании полицейским меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемых должностей.