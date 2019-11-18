Должен ли платить банку-кредитору наследник в случае смерти заемщика, – решение ВС

Верховный Суд сформулировал позицию относительно прав кредитора в случае смерти должника. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщает «ЛІГА. Закон» .

Суть дела состоит в том, что банк обратился в суд с иском к наследнику о взыскании долга кредитором наследодателя.

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции, с выводами которого согласился и апелляционный суд, исходил из того, что истцом не представлено доказательств, подтверждающих, какое именно имущество получено по наследству и какова его стоимость.

Коллегия судей Гражданского суда ВС отменила решение судов предыдущих инстанций и направила дело на новое рассмотрение в местный суд.

Верховный Суд отметил, что правоотношения, возникшие между банком и должником (умершим), после его смерти трансформируются в обязательственные правоотношения, возникшие между кредитодателем и наследниками должника и решаются в порядке положений ст. 1282 ГК.

При решении этой категории дел суды должны установить:

предъявлено ли требование кредитором наследодателя к наследникам должника в сроки, определенные в чч. 2 и 3 ст. 1282 ГК, поскольку в случае пропуска таких сроков кредитор лишается права требования;

круг наследников, принявших наследство;

действительный размер требований кредитора (проверить расчет задолженности по состоянию на день смерти должника, который является днем ​​открытия наследства);

объем наследственного имущества и его стоимость, определив тем самым границы ответственности наследника (наследников) по долгам наследодателя.

Верховный Суд указал, что доказывать объем наследственного имущества и его стоимость должен наследник, который возражает против требований кредитора, поскольку ответственность наследника по обязательствам наследодателя ограничена стоимостью унаследованного имущества.