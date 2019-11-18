Центр соцподдержки для переселенцев во Львове: Какое жилье и помощь можно получить (Фото)

Во Львове работает Центр социальной поддержки для лиц из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Здесь указанные категории лиц могут получить комплексную социальную помощь. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Как сообщили в управлении социальной защиты Львовского горсовета, в Центре лица из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и переселенцы получают временное пристанище. «В кризисное время они имеют возможность жить в довольно комфортных условиях, ведь в Центре предусмотрено помещение для стирки, пищеблок, санузел, душевые комнаты. Более того, там работают помещения для тренингов, семинаров и мастер-классов, в которых, что чрезвычайно важно, специалисты Центра способствуют своим подопечным в социальной интеграции и оказывают психологическую и юридическую помощь. А еще они всем помогают в поисках работы», – говорится в сообщении.

В целом Центр рассчитан на 90 койко-мест:

80 мест предусмотрено для лиц из числа ВПЛ;

10 мест – для лиц из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Сейчас в помещении Центра фактически проживает 76 человек.

Максимальный срок проживания в Центре составляет 6 месяцев, но при необходимости завершения осуществления мероприятий по социальной адаптации или социальной интеграции и реинтеграции, на основании решения комиссии, издается приказ директора учреждения о продлении срока пребывания лиц до 1 года.

Отмечается, что все ремонтные работы в Центре завершены. Общая стоимость проекта составляет 24,3 млн грн.