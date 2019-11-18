Переселенцы и новый Избирательный кодекс: Общественники и правозащитники сделали заявление

Принятие Избирательного кодекса Украины без учета положений об избирательных правах внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) недопустимо. Такое заявление сделали общественники и правозащитники, сегодня, 18 ноября, сообщает пресс-служба Общественного холдинга «Група впливу» («Группа влияния»).

Так, 15 ноября Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства завершил работу над внесением изменений в Избирательный кодекс и рекомендовал парламенту проголосовать за каждое из 17-ти предложений президента Зеленского и принять Кодекс в редакции Комитета в целом как закон.

Как сообщается, одним из замечаний президента было то, что в предыдущей редакции Кодекс не содержал реальных механизмов, которые бы на постоянной основе (не только путем временного изменения места голосования на период соответствующего избирательного процесса) обеспечивали возможность реализации ВПЛ своего избирательного права на общенациональных и местных выборах, в частности путем определения оснований и порядка изменения такими избирателями избирательного адреса.

«Приближается дата рассмотрения Избирательного кодекса, запланированная на первую неделю декабря. По состоянию на 18 ноября окончательной редакции Избирательного кодекса нет в открытом доступе. Миллионы граждан, которые 5 лет ожидают защиты своих избирательных прав, не знают, действительно ли учтены предложения президента о возможности голосования для ВПЛ и других мобильных внутри страны граждан. Обращаем внимание народных депутатов Украины, что ответственность за принятие Избирательного кодекса лежит на каждом из вас, и неучет положений об избирательных правах мобильных внутри страны граждан недопустимо, о чем неоднократно отмечали правозащитные и международные организации», – говорится в заявлении.

«Требуем обнародовать сравнительную таблицу к проекту Избирательного кодекса, в которой четко учтены предложения президента Украины Владимира Зеленского в Избирательный кодекс, в частности в части обеспечения возможности реализации ВПЛ своего избирательного права на общенациональных и местных выборах», – уточняется в заявлении.

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