На Донбассе НВФ восемь раз нарушали режим прекращения огня

На Донбассе незаконные вооруженные формирования (НВФ) с начала суток, 18 ноябяря, 8 раз нарушили режим прекращения огня. В рядах украинских военных потерь нет. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

«На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня», – сказано в сообщении.

Так, по данным ООС, НВФ осуществили 5 обстрелов украинских позиций в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север». А именно, недалеко от Крымского НВФ стреляли из пушек БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку от Луганского – из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; дважды у Новотошковского – из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

неподалеку от Травневого – из станковых противотанковых, автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксировано 3 обстрела. Так, дважды НВФ открывали огонь у Новомихайловки – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Неподалеку Лебединского НВФ стреляли из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

«На протяжении текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано», – отмечается в сообщении.