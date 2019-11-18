В «ДНР» задержали двух серийных воров из Донецка, подозреваемых в шести кражах

В неподконтрольном украинской власти Шахтерске (Донецкая обл.) задержаны два серийных вора, подозреваемых в шести кражах в магазинах города. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщают местные интернет-ресурсы со ссылкой на «МВД ДНР».

«Сотрудники сектора уголовного розыска Шахтерского городского отдела полиции задержали двоих ранее судимых дончан, которые подозреваются в неоднократных хищениях денежных средств из магазинов города. Сумма причиненного ущерба составила более 94 тысяч рублей (35 тыс. 741 грн, по местному курсу на сегодня, 18 ноября, – ред.)», – говорится в сообщении.

В ходе расследования было установлено, что 31-летний и 28-летний задержанные не так давно освободились из мест лишения свободы за совершение аналогичных преступлений и решили вновь продолжить преступный промысел.

Уточняется, что периодически приезжая в Шахтерск, подельники заходили в различные торговые магазины, где один отвлекал внимание продавца, а второй похищал денежные средства, после чего фигуранты скрывались с места преступления.

«Гастролеров» изобличили в совершении шести подобных краж на территории города. Злоумышленники «арестованы».