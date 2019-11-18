Прокуратура манипулирует документами по делу «Роттердам+», – адвокат

Прокуратура умышленно не предоставляет материалы обвинения по делу «Роттердам+» в полном объеме, поскольку эти материалы подтвердят отсутствие обоснованной доказательной базы о нанесении ущерба через формульное ценообразование. Об этом заявила адвокат подозреваемых по делу «Роттердам+» со стороны ДТЭК Наталья Дригваль в интервью интернет-изданию «Delo.ua».

Адвокат напомнила, что суд удовлетворил ходатайство защиты и вытребовал от прокурора предоставить документы, которые были указаны в ходатайстве о применении меры пресечения. Однако прокурор предоставил их в не в полном объеме, чем грубо нарушил принцип законности.

«Прокурор предоставил материалы умышленно фрагментарно. Таким образом, получить целостную картину о наличии или отсутствии доказательной базы о нанесении ущерба формуле "Роттердам+" было невозможно. Такое поведение прокурора, которое заключалось в умышленном невыполнении решения суда, его толковании по своему усмотрению с целью ограничения стороны защиты и суда в получении объективной и полной информации является грубым нарушением принципа законности», – сказала Дригваль.

Адвокат отметила, что предоставленные антикоррупционным прокурором документы являются разрозненными частями, которые невозможно сложить в единое целое без потери смысла. По ее мнению, такие действия прокурора свидетельствуют об отсутствии у стороны обвинения обоснованной доказательной базы по делу.

«Не предоставлять документы в полном объеме – это лишний раз свидетельствует о том, что у стороны обвинения нет выверенной позиции относительно сути подозрения, это является попыткой скрыть от суда и общества отсутствие обоснованной доказательной базы по делу и продолжать делать громкие заявления в СМИ», – считает Дрыгваль.

Адвокат также сообщила, что, в свою очередь, сторона защиты предоставила суду по делу в полном объеме все документы, указывающие на отсутствие в действиях подзащитного не только состава преступления, но даже события.

«Это несколько исследований международных профильных учреждений, занимающихся изучением ценообразования на уголь, аудиторских, консалтинговых и экспертных организаций. Нами были предоставлены все эти исследования для изучения их судом, так и стороной истца», – сообщила Дригваль.

Напомним, ранее адвокат экс-главы НКРЭКУ Ирина Одинец заявила, что Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) сознательно скрывает от суда результаты экспертизы по «Роттердам+», подтверждающие обоснованность формулы. А адвокат подозреваемых по делу «Роттердам+» со стороны ДТЭК Наталья Дригваль сообщила, что САП получила минимум три экспертных вывода, которые подтвердили корректность формулы. Однако это не устраивало следствие, и тогда НАБУ заказало «экспертизу» в СБУ по собственному «темнику».