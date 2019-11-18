Импорт электроэнергии из России – пример влияния Коломойского на власть, – шведский экономист

Примером влияния Игоря Коломойского на решения украинской власти является восстановление импорта электроэнергии из России, которое инициировал председатель парламентского энергетического комитета Андрей Герус. Об этом заявил шведский экономист, старший сотрудник Атлантического совета Андерс Аслунд 14 ноября в Киеве в ходе выступления на пресс-конференции Бизнес-совета США и Украины, передают «Факты» со ссылкой на KyivPost.

По мнению Аслунда, сегодня важнейшей проблемой для Украины является поиск способа нейтрализации влияния Коломойского.

«Кто такие люди, которые голосуют за коррупцию?» – задал вопрос Аслунд, и добавил: это люди Коломойского в партии «Слуга народа».

Примером влияния бизнесмена на решения власти, по мнению экономиста, является восстановление импорта электроэнергии из России, которое пролоббировал Герус. Аслунд отмечает, что это решение было благоприятным для бизнес-интересов Коломойского, компании которого первыми получили российский ток.

Также он вспомнил интервью Игоря Коломойского Financial Times в мае 2018 года, повлекшее обесценивание украинской национальной валюты на 3% из-за того, что бизнесмен призвал Украину объявить дефолт и не платить долги перед Международным валютным фондом.

Учитывая вред, который наносит влияние Коломойского на экономику Украины, Аслунд призвал президента Зеленского принять меры.

Напомним, с 1 октября благодаря «поправке Геруса» началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Импорт осуществляется компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским. В начале ноября импорт увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза – до 12 млн кВт/ч в сутки.