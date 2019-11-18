Убийство или самоубийство: В прокуратуре назвали версии гибели семьи активистов из Курахово

В деле гибели известного активиста из Курахово (Донецкая обл.) и его жены полиция рассматривает две версии – умышленное убийство или самоубийство. Об этом говорится в ответе Волновахской местной прокуратуры на информационный запрос «Радио Свобода» о гибели Руслана и Надежды Лубинских.

До сих пор продолжаются ряд экспертиз по делу – молекулярно-генетическая, взрывчатых веществ, продуктов взрыва и выстрела, дактилоскопическая и компьютерно-техническая, отмечают в прокуратуре.

«По факту этого уголовного преступления следственным отделом Марьинского отделения полиции Волновахского ОП Главного управления Национальной полиции в Донецкой области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по № 12019050690000948 от 05.10.2019 по пунктам 1 и 5 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время в уголовном производстве продолжается проведение судебно-медицинской экспертизы, судебной молекулярно-генетической экспертизы, экспертизы взрывчатых веществ, продуктов взрыва и выстрела, судебной взрывотехнической экспертизы, дактилоскопической экспертизы, компьютерно-технических экспертиз», – говорится в ответе руководителя прокуратуры Дмитрия Шевченко.

Как уточняет Шевченко в письме, орган досудебного расследования рассматривает две версии преступления: «умышленное убийство и самоубийство».

Супруги Руслан и Надежда Лубинськи погибли 5 октября от взрыва, вероятно гранаты. Человек возглавлял Марьинский районный центр социальных служб, женщина – была завучем в Кураховской гимназии Донецкой области. В 2014-2015 годах Руслан Лубинский активно помогал военным, работал заместителем городского головы.