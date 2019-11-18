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В «ДНР» 15-летнюю за кражу мобилки грозят посадить на 5 лет

18.11.19 20:55

На неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области задержана 15-летняя жительница Тореза (после переименования – Чистяково) за кражу мобильного телефона у пенсионерки. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщают местные интернет-ресурсы со ссылкой на «МВД ДНР».

В отношении несовершеннолетней «возбуждено уголовное дело» по «законодательству ДНР» (кража, совершенная из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем).

«Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», – говорится в сообщении.

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