КПВВ «Станица Луганская»: Пограничники рассказали, чем вызван ажиотаж и есть ли выход из ситуации

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» люди выстраиваются в очереди еще задолго до открытия КПВВ. Такой ажиотаж украинские пограничники объясняют просто – это единственный пункт пересечения линии разграничения в Луганской области.

«Это пенсионеры, которые идут для получения пенсий, для проведения так называемой идентификации, для того, чтобы получить здесь пенсии. А также лица, которые перемещают товары народного назначения. Это могут быть продукты, например, сыр и колбаса, с целью дальнейшего сбыта на неподконтрольной территории», – рассказал старший смены пограничного наряда в КПВВ «Станица Луганская» Олег Копылов.

За день этот КПВВ пересекают около 10-12 тысяч путешественников. Нагрузка на пограничников максимальная. Выходом из ситуации могло быть открытие еще одного КПВВ – «Золотое». Его пытались открыть несколько раз, начиная с 2016 года. Однако сейчас он работает в одностороннем порядке и только для местных жителей. «Около 200 людей и 100 автомобилей, и то без пересечения линии разграничения, поскольку с 2016 года оккупанты блокируют проведение пропускных операций со своей стороны», – сообщила начальник пресс-службы Лисичанского погранотряда Неля Доценко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Госпогранслужбы Украины