Жителей Покровска приглашают на бесплатный фитнес (Видео)

В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) горожан приглашают на бесплатный фитнес. Тренеры хотят, чтобы жители были стройными и здоровыми.

Первое занятие по фитнесу для покровчан провела тренер Елена Зайцева. По ее словам, спорт помогает избавиться не только от плохого настроения. «На кардиотренировке сжигается жир. Возможно и похудение. Подвижность улучшает наше моральное состояние, женщина становится более счастливой и довольной», – объяснила тренер.

Елена привлекает к спорту и свою 13-летняю дочь Алису. Девочка удачно сочетает тренировки и обучение.

На первую общегородскую тренировку собралось около 30 человек. Среди них была и врач Любовь Диская, которая уверяет, что фитнес снижает риск болезней. «Это очень полезно для всего: и головы, и мышц, и для всего тела», – пояснила она.

На занятия пришли и городские чиновники. Среди них – начальник отдела образования Марина Голуб. По ее словам, физические упражнения даются ей с легкостью. «Тренер есть, зал есть, место есть. Чудесная компания, поэтому, уважаемые женщины, присоединяйтесь к нам», – сказала она.

В спорткомитете пояснили, что занятия бесплатные. Поэтому призывают горожан не лениться и приходить на тренировку. «У всех у нас работа ежедневная, повседневная, и надо отвлечься для занятия физической культурой и спортом. Это же полезные вещи», – считает заместитель начальника спорткомитета Виталий Щербинка.

Занятия проводятся каждую субботу в 10 утра. Занимаются фитнесом на базе школы №12. Ограничений в возрасте нет.

Источник: ТК «Донбасс»