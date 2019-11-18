Закопал на огороде: На Донетчине мужчине грозит до 7 лет тюрьмы за хранение боеприпасов

На Донетчине будут судить жителя Северска (Бахмутский р-н) за незаконное хранение боеприпасов. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, в сентябре 2019 года правоохранители получили оперативную информацию о том, что житель Северска незаконно хранит боеприпасы. «В ходе санкционированного обыска по месту жительства 43-летнего мужчины были обнаружены и изъяты 2 корпуса гранат РГД-5 и 1 корпус гранаты Ф-1, которые он 2 месяца до этого нашел на одной из городских АЗС и закопал на собственном огороде», – говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, сейчас обвинительный акт в уголовном производстве по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины направлен в суд для рассмотрения по существу.

Согласно инкриминируемой статье злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.