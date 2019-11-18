В четырех городах Донбасса стартуют бесплатные курсы программирования

В четырех городах Донецкой и Луганской областей – Мариуполе, Краматорске, Северодонецке и Покровске (до переименования – Красноармейск) – начался набор на бесплатные курсы программирования в рамках проекта GIZ «Профессиональная интеграция внутренне перемещенных лиц» по заказу правительства Германии. Курсы стартуют 11 декабря. Об этом сообщается на сайте «Codarium Academy».

Уточняется, что программа призвана помочь слушателям получить знания и навыки по созданию веб-сайтов с целью изменить профессию или получить дополнительный доход на фриланс-биржах.

Курс рассчитан на людей без предварительного опыта в программировании, но которые владеют компьютером на уровне уверенного пользователя. Продолжительность курса – 3 месяца. Очные занятия будут проходить дважды в неделю по 2 часа в вечернее время под руководством опытных менторов-практиков.

По завершении курса каждый участник должен будет создать и представить свой сайт, используя полученные знания. Всем выпускникам будут вручены сертификаты о прохождении курса.

Для того, чтобы зарегистрироваться на курс, участникам необходимо заполнить анкету и выполнить небольшое тестовое задание, которое будет отправлено всем, кто зарегистрируется. Детали и регистрация доступны по ссылке.