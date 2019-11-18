Попытка закрыть мне рот – ничего не даст: Ляшко прокомментировал попытку ареста из-за драки с Герусом (Видео)

Сегодня, 18 ноября, Олегу Ляшко вручили уведомление о подозрении из-за драки с народным депутатом от «Слуги народа» Андреем Герусом.

Лидера «Радикальной партии» обвиняют в нанесении легких телесных повреждений председателю энергетического комитета Верховной Рады. В Бориспольской прокуратуре заявили, что будут ходатайствовать в суде о содержании Олега Ляшко под стражей без возможности внесения залога. Сам Ляшко называет дело сфабрикованным и политически мотивированным. Говорит, что разговор с Герусом было жестким, потому что пытался предотвратить государственную измену. Именно так называет действия Геруса, которые позволили начать импорт электроэнергии из России. Поэтому от прокуратуры, НАБУ и СБУ Олег Ляшко требует открыть против Геруса уголовное производство по факту государственной измены и злоупотребления властью.

«Задача и цель прокурорских органов, которые по команде власти фальсифицируют против меня уголовное дело, одна – ограничить мою политическую деятельность, ограничить нашу борьбу за отстаивание наших национальных интересов. Коррупционеры, преступники, те, кто изменяет стране – должны быть на свободе, а те, кто борется за Украину, за национальные интересы, рабочие места – я должен быть под стражей. Попытка закрыть мне рот, посадить в тюрьму, ограничить мою деятельность – ничего не даст. Мы будем бороться, и они нас не остановят», – прокомментировал Олег Ляшко.

Напомним, с 1 октября благодаря «поправке Геруса» спустя 4 года запрета началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Импорт осуществляется компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским. В начале ноября импорт увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза – до 12 млн кВт/ч в сутки.

Лидер «Радикальной партии» неоднократно отмечал, что «поправка Геруса» противодействует национальным интересам Украины.

6 ноября Олег Ляшко и глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус подрались в зале официальных делегаций аэропорта «Борисполь».

Источник: ТК «Донбасс»