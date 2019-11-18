Неизвестный приставал к детям в Краматорске: Полицейские сделать ничего не могут (Видео)

В Краматорске неизвестный мужчина цеплялся к школьникам с непристойными предложениями. Родители и дети напуганы. Но полицейские сделать ничего не могут.

Родители краматорских школьников обеспокоены, потому что слухи о появлении человека, который якобы пристает к детям, появились в соцсетях. «Тут у нас в городе нехороший дядечка нарисовался. Пристает к детям с неприличными предложениями. Но полиция сделать с этим чудом ничего не может: с головой проблемы. Если вдруг увидите его на территории школы – звоните в полицию», – рассказала краматорчанка Елена.

«Просто все считают, что ничего страшного. Бабушка-вахтер всех защитит. Нет, не защитит. Почему остро не поднимают этот вопрос?», – добавляет местная жительница Алена Черкасова.

«Он на площади всегда возле деток ошивается! Видела не раз!», – уточнила краматорчанка Оксана Гаршина.

Ситуацию прокомментировала заместитель директора школы Анна Иванова. «Обратился классный руководитель, что дети вышли после школы, шли домой, а у школы к ним обращался человек, которого часто видят возле школы. Но вид этого человека настораживает детей, дети пугаются и поэтому они прибежали в школу. Этот случай был повторно, поэтому мы вызвали полицию», – сообщила она.

Парень не был агрессивным. Мол, хотел только пообщаться. Поэтому правоохранители ограничились профилактической беседой. А школьникам посоветовали – как вести себя с незнакомцами. «Если так случилось, что он вас хватает за руки, другие части, то ваша задача – вы должны кричать, звать на помощь, привлечь внимание окружающих, чтобы вам помогли. Но ни в коем случае не молчите, и не уходите с ним», – объяснил полицейский.

Психологи же добавляют, что от такого общения лучше отказываться сразу и тактично. «От таких людей надо уходить, то есть не давать повод для общения. Если это маленький – позвал тетеньку, дяденьку, чтоб побыли возле него и сам быстренько домой. Если это старше, то сказать "Извините", вот уже после 10-12, даже 16. "Извините, я очень тороплюсь, мне некогда" и пошел», – рекомендует школьный психолог Вера Рябченко.

В соцслужбе рассказали, что мужчина, которого испугались ученики, – болен. Сейчас у него сезонное обострение. «Он агрессивный бывает, но не по отношению к людям. Он может ломать двери, бить что-то там. Просто этот парень требует очередного лечения», – сообщила директор Краматорского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Светлана Чудинова.

Мужчина больше в школу не приходил. Но обещают, как только его увидят, поместить на лечение.

Источник: ТК «Донбасс»