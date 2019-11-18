Из «ДНР» передали тело якобы бойца ВСУ без органов

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) «ДНР» передали украинским военным тело якобы Романа Беспалого, который был задержан вместе с другими бойцами 22 мая 2019 года вблизи Новотроицкого, когда водитель грузовика с важными документами ошибочно повернул в сторону врага и их всех – восемь человек – взяли в плен, сообщает «ТСН».

Военные сопровождали автомобиль с пометкой «Груз-200» до последнего украинского блокпоста. В Донецк гражданский водитель поехал сам. Он забрал тело погибшего в плену украинского военного. Члены НВФ сообщили, что боец, Роман Беспалый, якобы совершил самоубийство.

Черный мешок с телом без долгих церемоний перенесли в грузовой отсек украинского авто.

По словам начальника отдела гражданско-военного сотрудничества ООС Юрия Гуменного, противник не предоставил соответствующих документов и вещей. До сих пор тела пленников на украинскую сторону не передавали в черном пластике и без одежды.

В Днепр на процедуру опознания прибыли жена Романа Беспалого Анжела и его отец. Анжела Беспалая тоже военнослужащая. С Романом они поженились в Мангуше (Донецкая обл.) и оттуда он отправился в свой последний фронтовой рейс. Я его долго добивалась и сказала ему: «"Я твоя третья и последняя женщина". Как сказала, так оно и получилось», – вспомнила Анжела Беспалая.

Однако ни жена, ни отец не узнали Романа. «Это не он. Чей это солдатик, я не знаю, но родственникам я сочувствую», – сказала женщина.

После того, как восемь украинских военных попали в плен, с ними полгода не было связи. Первым информацию о самоубийстве Романа вбросил в соцсети бывший член НВФ Евгений Тынянский. 15 октября он написал о том, что один из восьми пленных повесился в одиночной камере, якобы не выдержав пыток «МГБ ДНР».

Впоследствии стало известно, что речь идет о бойце, которого из Донецкого СИЗО перевели в Макеевскую тюрьму. Затем члены НВФ обнародовали имя – Роман Беспалый. Он был самым активным из группы пленных, и именно его, идейного, жестко склоняли к сотрудничеству. Но действительно ли старший сержант Беспалый решил уйти из жизни? Жена отвергает версию самоубийства – Роман верил в Бога. «Под любым давлением, он бы что угодно, только не убил. Я больше склоняюсь, что даже если мой муж, то его убили, но сам бы он себе век не сократил», – добавила Анжела Беспалая.

На украинскую сторону тело без документов попало лишь через месяц после объявленной смерти, но не хватало не только документов. От полицейских стало известно перед тем, как передать тело скончавшегося буквально выпотрошили – вскрыли и изъяли органы, по которым можно установить причину смерти. «Предварительное вскрытие было сделано в городе Донецк. Никаких выводов не было предоставлено. Поэтому вскрытие в городе Днепр не дает нам понимания о причинах смерти», – заявила Анна Старчевская, пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

Похоже, насильственную смерть этого человека пытались замаскировать. Поэтому, кто лежит в морозильной камере днепровского морга – героический боец ​​или неизвестный человек? Не исключено, который намеренно убит для того, чтобы выдать его за украинского солдата? У нас есть фотографии умершего. Они слишком ужасные, чтобы показывать их... Но есть те, кто должен их увидеть. В конце июня НВФ внезапно выпустили из плена четырех украинцев. Их отдали Виктору Медведчуку. Среди них был и старший солдат Максим Горяинов, который был одним из тех, кого взяли в плен НВФ. Он рассказал, что в первые дни плена их всех рассадили по «одиночкам". «Комнатки, как средняя спальня по размеру. Не было санузла, металлические нары. Полки когда-то были – из них нары переделали. Бросили матрас, подушку, одеяло», – вспомнил он.

Люди, которые допрашивали пленных, считали Романа Беспалого неформальным лидером группы. Следовательно, его стремились сломать первым. Горяинов считает, что те, кто проводил допрос, получали моральное удовлетворение от этого, давили.

Впрочем, Максим не узнал Беспалого. Остается еще одна возможность проверить. Отец Романа сдал образцы своей крови для генетического анализа ДНК. Впрочем, каким бы ни был результат – это только начало истории. Если в днепровском морге лежит тело Романа – почему члены НВФ сделали все возможное, чтобы не дать установить причину его смерти? Если же на украинскую сторону передали другого погибшего – где Роман?

Горяинов считает, что Роман Беспалый жив.