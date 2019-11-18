Диктант национального единства написали без единой ошибки двое людей

Радиодиктант национального единства написали без единой ошибки двое участников. Такие результаты обнародованы сегодня, 18 ноября, Украинским радио, сообщает «Радио Свобода» .

По заключению организаторов, победителями признали ученицу 6 класса из села Турьи Реметы на Закарпатье Анастасию Швец и еще одного участника по имени Роман Бабюк, деталей о котором не сообщили.

Второе место заняли 33 человека – к этой категории организаторы радиодиктанта отнесли тех, кто допустил одну ошибку: написал слово «цифра» без кавычек. Третье место с одной ошибкой занял 31 участник.

Всего радиодиктант написали и направили для проверки около 5 тыс. человек по всей Украине.

19-акция «Всеукраинский радиодиктант национального единства» состоялась 8 ноября, накануне Дня украинской письменности и языка. В этом году правила участия в диктанте изменились: его писали по новому правописанию, а у участников было всего 15 минут после завершения для отправки работ на проверку.