Глава МИД Германии отменил поездку на Донбасс

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас отменил запланированную поездку на Донбасс из-за плохих погодных условий. Министр полетит сразу в Киев, где обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Вадимом Пристайко саммит «нормандской четверки». Об этом сегодня, 18 ноября, сообщили в немецком МИД, передает «Deutsche Welle».

Так, планировалось, что сегодня вечером, 18 ноября, министр прилетит в Харьков, а утром 19 ноября вертолетом доберется к району линии разграничения на Донбассе. Однако, из-за сильного тумана 18 ноября в аэропорту Харькова отменили либо задержали много рейсов.

Как отметили в немецком МИД, Маас должен вылететь сразу в Киев 19 ноября. У него запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком и главой украинского МИД Вадимом Пристайко.

Глава МИД Германии планирует обсудить дальнейшие шаги, которые можно было бы воплотить во время саммита «нормандской четверки», который запланирован на 9 декабря в Париже. В нем примут участие лидеры Украины, России, Германии и Франции.

Следует напомнить, что лидеры четырех стран впервые встретились для переговоров по ситуации на Донбассе в 2014 году. Последний раз саммит «нормандской четверки» состоялся осенью 2016 года в Берлине.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас с рабочим визитом направляется в Украину в рамках подготовки переговоров в Нормандском формате.