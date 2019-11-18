Опасно даже днем: Люди жалуются на переход на трассе между Славянском и Краматорском (Видео)

Жители поселка Молочар называют участок трассы между Славянском и Краматорском опасным переходом. Здесь нет освещения, поэтому вечером не видно ни зебры, ни прохожих.

Трасса между Славянском и Краматорском разделяет поселок Молочар на две части. По словам местной жительницы Елены Кулаковой, переходить там дорогу страшно. «Вообще опасно. Даже днем. Посмотрите. Зачем освещение?! Посмотрите на движение этих машин. А вечером вообще страшно тут идти», – говорит она.

Все потому, что возле «зебры» нет фонарей. К тому же, некоторые водители на этом участке дороги разгоняются. «Проблема в том, что здесь едут на скорости 130-140. Это проблема. Плохо, все жалуются здесь. Хотя бы "полицейского" здесь положили», – сказал местный житель Виктор Тулупенко.

Не выдержали и автовладельцы. После смертельного ДТП устроили акцию и написали коллективное обращение в полицию. «Как тут вообще можно увидеть пешехода? Хотя здесь остановка для автобусов, и постоянно ходят люди», – говорит мужчина.

Патрульные проинспектировали это место и заявили, что неосвещенный переход – это нарушение. Выписали чиновникам службы автодорог штраф и обязали немедленно установить здесь фонари. «Выдано требование-предписание на устранение недостатков. Сейчас мы ждем срока его выполнения. Если оно не будет выполнено, будет составлен протокол и передан в суд», – сообщил начальник отделения безопасности дорожного движения батальона патрульной полиции Славянска и Краматорска Игорь Буняк.

По словам чиновников, быстро не сделают. Установят фонари на неосвещенном участке в следующем году, только если будет финансирование из Киева. «В планах безопасности дорожного движения 19-20 запланирована установка осветления на 45 пешеходных переходах по всей Донецкой области. И также и этого пешеходного перехода», – сказал заместитель начальника службы автомобильных дорог Украины в Донецкой области Сергей Антоненко.

Всего, по данным дорожников, в Донецкой области необходимо оборудовать фонарями 80 пешеходных переходов.

Источник: ТК «Донбасс»